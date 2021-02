Lutto in Questura a Latina, morto il sovrintendente Di Magno

E' morto dopo un lungo ricovero il sovrintendente della Polizia di Stato Leopoldo Di Magno, Leo per chiunque lo conoscesse. Era in pensione da qualche anno, ma in Questura era stato a lungo un punto di riferimento per i colleghi che iniziavano la loro esperienza alla Squadra Mobile e per i giornalisti che facevano il consueto "giro" di nera.

L'estate scorsa era stato ricoverato al "Santa Maria Goretti" a causa di un'emorragia cerebrale, quindi era stato dimesso per la riabilitazione e trasferito al "San Raffaele" di Cassino, dove però la situazione non era migliorata. Era ricoverato presso Italian Hospital Group di Guidonia e avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 18 giugno. Originario di Nettuno, viveva a Latina da tempo, in passato aveva svolto anche l'attività di pugile. Lascia la moglie e due figlie.

