Luca Pietrasanta, talento del futsal pontino convocato in Nazionale under 15

Entrato nel settore giovanile del Latina Calcio a 5 all'età di 5 anni, Luca Pietrasanta di strada ne ha fatta tanta e non vuole fermarsi. Un percorso che ha visto l'ala classe 2007 protagonista stagione dopo stagione e che gli ha permesso di mettersi in luce, come dimostrano le diverse convocazioni nella rappresentativa regionale. La chiamata della Nazionale Under 15 rappresenta un ulteriore passo in avanti per il talento del futsal pontino, che non vede l'ora di partecipare allo stage di Coverciano in programma tra fine marzo e inizio aprile.

«Sono molto felice di questa convocazione, ho lavorato sodo per arrivarci e spero ci possano essere altre occasioni per fare parte del gruppo azzurro. Devo tanto alla società della mia città, oltre che tutti i tecnici che mi hanno dato la possibilità di migliorarmi anno dopo anno. Posso e devo crescere ancora molto, cercherò di apprendere il più possibile da questa esperienza con la Nazionale».

La formazione Under 15 è una novità assoluta della Figc, come spiegato dal responsabile del vivaio pontino Maurizio Landucci: «La Federazione ha istituito questa squadra per dare la possibilità ai ragazzi più promettenti di accelerare il loro processo di crescita, con allenatore e staff di alto profilo. Come Latina Calcio a 5 siamo orgogliosi di poter avere un nostro tesserato tra le fila azzurre, ma allo stesso tempo ci responsabilizza. Stiamo lavorando nella direzione giusta ed è necessario evolversi, essere costantemente aggiornati per permettere a tutti i ragazzi del club di raggiungere livelli sempre più importanti. Come società stiamo ottenendo risultati importanti con tutte le categorie del settore, giocando anche con ragazzi sotto età, dando così modo ai giovani del capoluogo di potersi esprimere al meglio. Anche con la squadra che milita in serie D scendono in campo diversi under, quello che interessa maggiormente è valorizzare i giovani e rendere sempre più grande la famiglia del Latina Calcio a 5. Anche come attività di base i numeri sono in crescita, tanti bambini si stanno appassionando ad uno sport che regala grandi emozioni come il futsal».



