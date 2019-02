Lotta ai commercialisti abusivi, campagna informativa dell'Ordine di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il tuo è un vero commercialista?». E' il manifesto con il quale l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina scende in campo contro il fenomeno dell’esercizio abusivo della professione.Una campagna per ricordare che solo gli iscritti all'ordine professionale (a Latina o nel resto d'Italia) possono qualificarsi come commercialista ed esperto contabile.Collegandosi con il sito www.odceclatina.it e cliccando sul banner dedicato alla lotta all’abusivismo, e quindi sul tasto “verifica iscritto odcec di Latina” e/o “verifica iscritto altri ordini” si dà la possibilità al cittadino di verificare direttamente.La campagna informativa mira anche a far conoscere i rischi che si corrono affidandosi a chi non è iscritto all'Ordine e quali sono le competenze richieste ai commercialisti.«L’iniziativa - spiega il presidente dell'Ordine, Efrem Romagnoli - si inquadra nell’esigenza di tutelare il mercato sia per quanto riguarda la nostra categoria e i nostri titoli professionali, sia per quanto concerne l’utenza/clientela che deve essere garantita sull’iscrizione all’albo del proprio commercialista ed esperto contabile; infatti, l’iscrizione è sinonimo di superamento del percorso di studi e dell’esame di stato previsti dalla legge, nonché di qualità e sicurezza della prestazione professionale, esigenze ancor più attuali oggi in un contesto economico particolarmente aggressivo».