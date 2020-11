Lo chef William Imola da Real Time a Priverno per vedere all'opera il giovane Michael Colagrande

Un successo dopo l’altro per lo chef ed attore William Imola di Real Time, che in attesa del nuovo format sull’arte culinaria dedicato ai Social, piomba a Priverno, al ristorante “La Conca”, per mettere alla prova il giovane e promettente chef locale Michael Colagrande. Dopo il “Satrico” di Latina, alla “Conca”, William Imola, braccio destro di Flavio Montrucchio nel format di Real Team, ha trovato pronti alla sfida i gestori di quattro ristoranti, due dell'area romani e due di quella pontina. Lo chef di Priverno, Michael Colagrande e la sua famiglia, papà Mauro, la mamma Maria Marconi e il fratello Manuel, si sono impegnati a “scoprire” prima e “lavorare” poi prelibati ingredienti, ai piatti ha dato poi il tocco finale il giovane Michel.

“La prova – spiega lo chef di Real Time – è stata ampiamente superata dallo chef privernate Michael che ha saputo elaborare due piatti speciali quali i taglioni agli asparagi, pancetta e zafferano, mentre per il dolce ha saputo creare una squisita mini charlotte composta da crema diplomatica, sciroppi di lamponi e frutti di bosco, servita con un originalissimo quanto inedito cestino di biscotti. Vedo per Michael un futuro roseo». Insomma, un premio e un incoraggiamento al giovane chef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA