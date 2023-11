Licenziata dopo il congedo matrimoniale, il giudice annulla: «È discriminazione di genere»

Rientra dal congedo matrimoniale e viene licenziata per motivi disciplinari. Il giudice del Lavoro Umberto Maria Costume ha annullato il licenziamento per "discriminazione di genere", confermando la decisione anche in sede di opposizione proposta dall'azienda.

Licenziata dopo il congedo matrimoniale, la vicenda a Latina

«La dipendente - spiega l'avvocato Fabio Leggiero che rappresenta la lavoratrice - era stata licenziata da un'azienda metalmeccanica di Sermoneta, sul presupposto di un licenziamento disciplinare per dedotte gravi mancanze che l'azienda aveva deciso di contestarle al rientro in azienda, dopo il periodo di congedo matrimoniale richiesto nel rispetto della legge e del contratto collettivo. Eppure quelle mancanze celavano, a detta della lavoratrice, le reali ragioni che avevano indotto la società ad irrogare il licenziamento».

Le tappe della vicenda

Secondo la donna, licenziata nel 2019, il provvedimento è stato discriminatorio e per nulla legato alle presunte mancanze sul posto di lavoro.

Così il licenziamento è stato impugnato davanti alla sezione Lavoro del tribunale di Latina. Nei giorni scorsi il giudice Costume, in sede di opposizione, ha confermato il primo provvedimento cautelare dichiarando il licenziamento nullo e discriminatorio poiché irrogato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna. Disposta la reintegra e il risarcimento del danno.

«In un momento storico - commenta l'avvocato Leggiero - in cui più forte si deve gridare la parità di genere, anche il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi».