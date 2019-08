Libri, tre giorni per la XIII edizione di "Giallolatino" a Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni dedicati al giallo e al noir nella XIII edizione di "Giallolatino", in programma da domenica 18 a martedì 20 agosto a Sabaudia. Tre giornate intense, che vedranno per la prima volta l’aggiudicazione del premio riservato ai romanzi editi e inediti. Infatti, Gian Luca Campagna, ideatore e direttore del festival, ha varato la prima edizione del concorso di narrativa per romanzi grazie alle capacità tecniche di Cristina Marra, presidente della giuria, e al lavoro di coordinamento di Federica Lombardozzi Mattei, segreteria del concorso letterario e giurata doc. L’evento, organizzato dall’agenzia Omicron, gode del patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Sabaudia.«La mission del Festival Giallolatino sin dal suo primo vagito è stata proprio quella di promuovere la cultura letteraria attraverso il territorio e il territorio attraverso la cultura. In questa edizione c’è un cambio di stagione, l’estate, e di location, perché la nostra nuova casa saranno le dune e gli scogli cantati da un aedo come Omero, amate da Pasolini, Moravia, Maraini, Montanelli, questo perché restiamo convinti che soltanto la bellezza ci potrà salvare» ha dichiarato il direttore del festival, Gian Luca Campagna.Nella XIII edizione è stato approntato un programma di impatto nazionale e di alto profilo contenutistico, privilegiando alcune tematiche, scegliendo come location il buon nome di Sabaudia e del Circeo, un territorio che ha vissuto fasti letterari di primissimo rilievo e che si appresta a occupare nuovi spazi culturali, accanto agli incontri con gli scrittori che si apriranno alla gente in piazzaDomenica 18 agosto, 18.30 . Via Casali di Paola, 6 . SabaudiaPREMIO GIALLOLATINO – Nella tenuta della Proprietà Scalfati, sul lago di Paola, presentazione del Festival del giallo e noir Giallolatino, giunto alla tredicesima edizione. Verranno presentati gli autori che si sono aggiudicati alcuni premi e altri che sono in gara per aggiudicarsi il premio giallolatino. Il premio della critica è andato ad Alessandro Maurizi con ‘Roma e i figli del male’, il premio della giuria popolare a Igor De Amicis con ‘La settima lapide’, il premio dei giornalisti ad Andrea Cotti con ‘Il cinese’, il premio sezione romanzi inediti a Maurizio Mos, che verrà pubblicato dalla casa editrice DrawUp. In gara per il premio giallolatino Angelo Petrella con ‘Fragile è la notte’, Giulia Seri con ‘Sotto il suo occhio’, Lenz Koppelstatter con ‘Omicidio sul ghiacciaio’. Chi vincerà questa prima edizione?Lunedì 19 agosto, 21 . Piazza del Comune. SabaudiaDELITTI DI PROVINCIA - Non è solo questo il grande dilemma che dovrebbe investire chi vive il Bel Paese, l’eterna lotta tra Bene e Male tra le forze dell’ordine e la grande (e piccola) criminalità, tra quella organizzata e quella dei disperati pesci piccoli, esiste non solo nelle metropoli ma si sviluppa nelle pieghe sociali della provincia italiana, amplificando un malessere forte che continua a condurre a quella deriva sociale che tocchiamo e viviamo nel quotidiano. Saranno scrittori d’eccezione, addentro alla cronaca, al tessuto sociale ed economico come Piera Carlomagno, autrice de ‘Una favolosa estate di morte’, Letizia Vicidomini, autrice de ‘Lei era nessuno’, Antonio Scarsella col romanzo ‘Ama come se domani dovessi odiare’, Enrico Luceri, uno degli eredi del giallo classico, con ‘Lo sguardo dell’abisso’. Moderano Giorgio Bastonini, Alessandro Vizzino e Mauro Nasi.Martedì 20 agosto, 21 . Piazza del Comune . SabaudiaLE TRAGEDIE DEL ‘900 - In nome del ‘Mai Più’ un incontro sui drammi del secolo scorso. Dal dramma degli esuli italiani dopo le purghe titine raccontato da Diego Zandel, esule fiumano, a Paolo Tagliaferri col romanzo ‘Io mi chiamo Miguel Enriquez’, che tratta dell’orribile dramma dei desaparecidos in Cile dopo il golpe di Pinochet, alla giornalista Patricia Mayorga, autrice de ‘Il Condor nero’, giornalista e scrittrice che si batte per i diritti umani. Si affronteranno vari temi che vanno dai diritti umani al diritto positivo, incastonato all’interno delle leggi e degli ordinamenti degli Stati. Arricchiscono questo parterre d’eccezione Nicola Viceconti, scrittore della memoria votato al recupero del Nunca Màs dei desaparecidos dell’America Latina, che presenterà il suo ultimo ‘Nora Lopez. Detenuta N. 84’, ed Ernesto Berretti, autore del romanzo ‘Non ne sapevo niente’, ambientato e dedicato invece al dramma dei Paesi dell’Est europeo. Conducono Gian Luca Campagna e Diego Zandel.