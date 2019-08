Libri nel Parco si sposta sul mare: i nuovi appuntamenti all'Oasi di Kufra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Libri nel Parco” sbarca sul lungomare di Sabaudia: sarà l'elegante cornice dell'Hotel Oasi di Kufra, impreziosita dai caldi colori del tramonto, ad ospitare i prossimi tre eventi della rassegna ideata ed organizzata dall’associazione “Sabaudia Culturando”, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio. Il primo evento, in programma oggi, è dedicato al libro “Mussolini e i ladri di regime” scritto da Mauro Canali e Clemente Volpini. Modera la giornalista Licia Pastore.Domani sarà la volta del libro “Quelli cattivi” di Massimo Lugli ed Antonio Del Greco, i due autori tornano a Sabaudia dopo il successo dello scorso anno quando, sempre nell’ambito della rassegna Libri nel Parco, presentarono “Il canaro della Magliana”. L'incontro sarà moderato dal giornalista Clemente Pistilli.Ospite del terzo appuntamento, fissato per martedì 27 agosto, sarà Giulio Cavalli. Lo scrittore, attore e registra milanese presenterà il suo libro “Carnaio”, finalista del Premio Campiello 2019. Alla presentazione, moderata dalla giornalista Licia Pastore, interverrà l’Assessore alla Cultura del Comune di Latina, Silvio Di Francia.Tutti gli appuntamenti si terranno a partire dalle ore 19 nel lounge bar dell’Oasi di Kufra.“L’Oasi di Kufra – commenta Ilaria Pallocchini, presidente dell’associazione Sabaudia Culturando - è sempre stata vicina alla nostra associazione e quest'anno le abbiamo proposto alcuni appuntamenti di rilievo: lo spettacolo del tramonto sul nostro mare ci è sembrata la cornice giusta per riconfermare il motto che accompagna dalla sua nascita la rassegna Libri nel parco 'quando la cultura incontra la natura'. L'idea è piaciuta subito alla direzione ed ora siamo orgogliosi di poter realizzare questi appuntamenti con Mauro Canali, Clemente Volpini, Massimo Lugli, Antonio del Greco e Giulio Cavalli”. L’ingresso è gratuito.