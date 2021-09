Lebron James a Ponza con lo yacht posta una storia da Chiaia di Luna

Domenica 5 Settembre 2021, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 17:50

Lebron James, il campione Nba dei Los Angeles Lakers, è a Ponza. Il giocatore è in crociera a bordo di Cyan, uno yacht di 42 metri di proprietà di Bono Vox degli U2, preso a noleggio, dopo essere stato a Ischia, ha postato una storia su Instagram al largo di Chiaia di Luna con la scritta "Ponza, beautiful".

Al momento non è stato segnalato a terra, come era asccaduto a Ischia dove aveva ormeggiato alla banchina delle Terme

Comunali nel porto dell'isola, e dove era stato subito riconosciuto dai fan mentre passeggiava sul corso principale di Ischia e poi a cena in un noto ristorante nella baia di Cartaromana, con la moglie Savannah Brinson.

A quanto si apprende LeBron non si è fermato a Ponza e con lo yacht Cyan è già approdato a Porto Ercole questa mattina all'alba. Un po' di delusione sull'isola pontina dove in tanti speravano di poter vedere il "re" dell'Nba per le stradine dell'isola.