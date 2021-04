Latinadamare, aggiudicato il bando Itinerario giovani: srl prende in gestione primo chiosco, e due spazi comunali

Il Comune di Latina ha firmato il contratto con la “Seaside Music Young" l'impresa sociale che si è aggiudicata il Bando “Itinerario Giovani - Latinadamare” che prevedeva l’assegnazione di un contributo regionale di 288mila euro e un contributo comunale di 32mila euro. La srl «prende così in gestione i tre poli del “centro di sosta” del Comune di Latina finanziato dal Bando Regionale Itinerario Giovani» spiega il Comune, ovvero «l’area demaniale al Km 0,350 del Lido di Latina da adibire a chiosco balneare; l’immobile comunale adiacente alla Casa Cantoniera di Borgo Sabotino, il “Polo Marino” per la realizzazione di una sala prove e registrazione; una porzione dell’immobile comunale sito in via XVIII Dicembre n. 24 il “Polo Cittadino” per la costituzione di una sala polifunzionale».

«Con Latinadamare e grazie al contributo della Regione Lazio - commenta l'assessora Cristina Leggio - oggi diamo ufficialmente il via alla nascita di una rete di spazi e iniziative che animeranno Latina e offriranno opportunità di divertimento ai giovani del nostro territorio e a quelli che vorranno venire a visitarlo. Ringrazio il Servizio Politiche Giovanili per aver creduto fortemente insieme a me in questo progetto e per averne gestito con competenza e passione tutti i passaggi, così come sono certa continueranno a fare. Auguro di cuore buon lavoro alla squadra di Seaside Music Young. Adesso tocca a voi!»

