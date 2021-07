Tappeto di alghe morte sulla spiaggia. Brutta sorpresa per i bagnanti

Sabato 31 Luglio 2021, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 11:39

Brutta sorpresa questa mattina per i bagnanti presenti sulle spiagge di Latina: il bagnasciuga si è trasformato in uno spesso tappeto di alghe morte. Un fenomeno del tutto naturale e spesso ricorrente sugli arenili del Belpaese, favorito da particolari mareggiate. Tuttavia la presenza di questo materiale non risulta gradevole né per chi si appresta a fare il bagno né per chi vuole prendere la tintarella sulla spiaggia. La maggiore concentrazione di alghe morte a Latina si è registrata nelle prime ore del mattino davanti ai lidi Totem, Amarilly e Novilé.