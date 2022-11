Latina, si insedia il questore Raffaele Gargiulo: "Grande entusiasmo per questo incarico in una provincia complessa"

Cinquantanove anni, originario di Castellammare di Stabia, laureato in Giurisprudenza. Raffaele Gargiulo è il nuovo questore di Latina e arriva da Vibo Valentia, dove ha lavorato molto a stretto contatto cona Dda.

"Ho accettato questo incarico con grande entusiasmo - ha esordito nel primo incontro con la stampa - in una provincia grande e impegnativa. C'è un'ottima squadra e ci sono tutte le premesse per fare bene, poi il lavoro stesso ci indicherà come agire, quali saranno di volta in volta le necessità e le aspettative. Non abbiamo formule magiche ma facciamo questo lavoro sapendo che c'è bisogno dell'aiuto di molti". Il questore Gargiulo ha già incontrato in mattinata il prefetto Maurizio Falco e nella stessa giornata incontrerà anche il procuratore di Latina.