Latina, sgomberata una villetta confiscata ai Ciarelli in via Andromeda

Altro sgombero a Latina di un immobile confiscato alla criminalità e occupato senza titolo. Si tratta di una villetta a due piani in via Andromeda, che apparteneva alla famiglia Ciarelli e che era già stata oggetto di un provvedimento di sequestro sfociato poi nella confisca definitiva e nell'acquisizione al patrimonio dello Stato gestito dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati. L'operazione scattata questa mattina rientra nell'ambito delle azioni programmate, nel capoluogo e in altri comuni della provincia, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza della Prefettura. L'intervento di sgombero, che è stato coordinato dalla Questura con la collaborazione di carabinieri, guardia di finanza e servizi sociali del Comune, si è svolto senza particolari problemi. Ulteriori verifiche sono in corso per altri immobili abusivamente occupati ma già oggetto di confisca.