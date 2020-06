Nonostante le scuole chiuse dal 5 marzo causa coronavirus, non si è fermato l'iter del ministero dell'Istruzione per sostenere i comuni nell'adeguamento dei plessi alle normative antincendio. Si tratta di 98 milioni di euro messi a disposizione a livello nazionale, soldi che però non bastano a soddisfare tutte le domande presentate dai comuni. Nel Lazio, dove l'investimento totale previsto è di 8 milioni di euro, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono state accolte solo 88 domande relative ad altrettanti plessi presentate dalle amministrazioni comunali rispetto alle 503 pervenute al ministero entro la scadenza del 17 febbraio scorso.

Un intervento fondamentale, quello della sicurezza degli istituti scolastici, se si considera che nella nostra regione il 79 per cento delle 3135 scuole totali non ha il certificato di prevenzione incendi. Nella provincia di Latina solo sette amministrazioni locali sono state premiate con un finanziamento, per un totale di 18 progetti, pari al 30 per cento del totale. Si tratta di Gaeta, Fondi, Aprilia, Cisterna, Sermoneta, Sezze e Itri. Tutti gli altri comuni candidati al finanziamento sono stati esclusi. Per ogni progetto poteva essere chiesto un importo massimo di 70 mila euro.

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI

Gaeta riesce a portare a casa i soldi per i plessi di via Faustina, via Trieste, piazza Don Luigi Di Liegro, via Calegna e via dei Frassini, per un totale di 350 mila euro. Cisterna ottiene i soldi per sistemare le scuole di via dei Monti Lepini, via Guido d'Arezzo, via Oberdan, via Vittime del Terrorismo e via I Maggio. Sermoneta avrà i fondi per il certificato di prevenzione incendi della scuola del centro storico e per quella di Sermoneta Scalo, 140 mila euro totali; Aprilia avrà 70 mila euro per l'istituto Giovanni Pascoli di via delle Palme, Fondi potrà sistemare i due plessi di via Mola di Santa Maria, Sezze potrà mettere mano alla scuola di via San Bartolomeo, infine Itri avrà 70mila euro totali per le scuole di via Matteotti, piazza Rodari e via della Repubblica.

I PROGETTI SCARTATI

Altri 60 progetti tuttavia sono stati scartati. La grande esclusa è Latina: dei 14 progetti per l'adeguamento antincendio in altrettanti plessi, neanche uno è stato finanziato. A bocca asciutta anche Sabaudia che aveva presentato 10 progetti. Bocciati anche 4 progetti per altrettante scuole di Aprilia e Terracina, 11 plessi di Sezze, 4 di Cisterna, una scuola ciascuna a Monte San Biagio, Pontinia, Prossedi. Niente soldi infine per le tre scuole di Ponza e altri 6 plessi di Fondi.

LA PROVINCIA

La Provincia di Latina è riuscita a ottenere 300 mila euro totali ma altri 600 mila dovrà metterceli di tasca propria per gli istituti superiori di Aprilia, in via Carroceto, a Terracina in via Pantanelle e a Formia in via Olivetani. Solo 25 progetti presentati dalle cinque amministrazioni provinciali del Lazio sono stati finanziati, su un totale di 196 progetti candidati al finanziamento. Nelle prossime settimane il ministero dell'Istruzione assegnerà formalmente le risorse a comuni e province e si potrà dar corso all'approvazione dei progetti ammessi, al loro appalto ed esecuzione dei lavori.

