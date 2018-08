Latina, scontro tra due auto in via Piave: una Smart finisce nel fosso. Due feriti

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, poco prima delle 21, in via Piave. Due auto, una Smart e una Matiz, si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nel violento impatto la prima vettura è uscita fuori strada ed è finita su un fianco dentro un fossato lungo la strada. Sul posto si è reso necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo dell'utilitaria una persona ferita. Due le persone coinvolte e soccorse dai sanitari del 118.





Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:22



