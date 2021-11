Scippo in via don Morosini: donna in ospedale, caccia al rapinatore

Una donna è stata scippata questa mattina in via don Morosini, nel centro di Latina.. La donna è stata aggredita all'angolo con via Pisacane da un uomo in bicicletta che l'ha strattonata facendola cadere e portandole via la borsa. La donna si è sentita male e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 insieme a tre volanti della polizia. E' iniziata la caccia allo scippatore che è fuggito in bicicletta per le strade del quartiere