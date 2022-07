Latina, riconsegnati all'Ater 14 alloggi popolari occupati

Sono stati riconsegnati oggi 14 alloggi popolari dell'Ater dalla questura di Latina. Uno di questi si trova al civico 26 di viale Kennedy ed era stato occupato dalla famiglia De Rosa. Proprio qui si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza del questore Michele Spina, del direttore dell'Ater Paolo Ciampi e del presidente Marco Fioravante. L'attività di indagine e di monitoraggio svolta dagli investigatori della polizia di Stato è stata riassunta in una dettagliata informativa di reato consegnata procuratore aggiunto Carlo Lasperanza che, condividendone le risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal gip Molfese un decreto di sequestro preventivo. Molti degli occupanti abusivi, conosciuti negli uffici della Questura, hanno una lunga serie di precedenti di polizia e sono stati destinatari anche di misure di prevenzione personale. Tenuto conto che il costo di costruzione di ogni singolo immobile oscilla dai 120.000 ai 130.000 euro, il valore totale supera abbondantemente il milione e mezzo di euro.

Due degli appartamenti liberati si trovano in viale Kennedy, altri due in via Londra e due anche in viale Nervi, tre invece in via Terenzio, uno ciascuno in via Helsinki, via Corridoni, via Mentana, via Virgilio, via Pionieri della Bonifica.