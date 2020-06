Latina, Reti di impresa, bando da 16 milioni di euro. Zuliani e Tassi: «Agire in fretta»

Un bando della Regione Lazio del valore di 16 milioni di euro, per sostenere la ripresa delle imprese. È quello sulle reti di impresa, che l’ente regionale ha intenzione di bandire in autunno, e le cui possibilità sono state illustrate nella commissione Attività produttive in Comune, alla presenza di funzionari della Camera di commercio e della Regione stessa. «Le reti sono un insieme di imprese che si mettono insieme per conseguire un obiettivo comune e rappresentano un soggetto giuridico - spiega il presidente della commissione, Marco Capuccio - il ruolo del Comune potrà essere quello di promuovere e veicolare le informazioni».

Dalì’opposizione è stato chiesto di accelerare i tempi e di essere concreti. In particolare, Nicoletta Zuliani (Pd) e Olivier Tassi (Azione) osservano che «è necessario agire tempestivamente per preparare le imprese a cogliere le opportunità di finanziamento. Nel passato le imprese non sono riuscite ad intercettare questi fondi anche per una mancanza di regia che coordinasse i vari attori necessari a presentare dei progetti di successo. Sono previsti incontri a livello regionale e provinciale per definire come indirizzare i fondi e l’amministrazione comunale deve farsi portatrice delle esigenze del territorio e di una visione di sviluppo». Secondo la Zuliani, «la priorità deve essere fornire un vero servizio alle imprese: dobbiamo dotare il nostro ufficio comunale di un esperto di reti di impresa per poter supportare le imprese, e per fornire attività di supporto rispetto agli iter procedurali, risposte a bandi e per orientarli rispetto alle strutture territoriali come Spazio Attivo di Lazio Innova o la Camera di Commercio che forniscono servizi di altro tipo».

