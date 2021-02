Consorzi di bonifica, investimenti per l'efficientamento energetico

«Come sistema Anbi Lazio abbiamo dimostrato sinergia, coesione e pragmatismo». Questo il commento di Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio e commissario dei Consorzi della provincia di Latina - dopo la conferenza stampa durante la quale, in Regione , sono stati presentati 26 progetti di coefficientamento energetico dei Consorzi di bonifica del Lazio , finanziati con oltre 5 milioni di euro nell’ambito del programma Lazio Green. «Per la prima volta i Consorzi di Bonifica possono accedere a queste risorse – ha aggiunto la Presidente – si tratta di un importante risultato che potrà essere un punto di partenza per poter in futuro cogliere simili opportunità».

Gli interventi sono a tutela dell’ambiente: la riduzione dei consumi energetici, l’incremento della capacità di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e di gestione energetica, la realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento per la distribuzione di energia all’interno dei comprensori interessati. Cuore di ognuno dei progetti, finanziati con i soldi messi a disposizione dall’Europa, sono i principi alla base dell’efficientamento energetico, ovvero interventi che permettono di ridurre i livelli dei consumi e di tagliare gli sprechi, ottimizzando l’uso delle fonti di approvvigionamento e l’impiego dell’energia.

