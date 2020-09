Ladri di scooter e bici elettrica, un arresto e una denuncia dei carabinieri

Un arresto e una denuncia per furto, nel primo caso di uno scooter e nel secondo di una bicicletta. A sorprendere i ladri sono stati i carabinieri della compagnia di Latina. Proprio nel capoluogo è stato sorpreso un cittadino di origine indiana, 33 anni che dopo aver tentato di asportare un motociclo, utilizzando un’asta in legno, per forzare il blocca sterzo, ha smontato la candela di accensione per infrangere il vetro di un autocarro parcheggiato nei pressi dello scooter. Il tempestivo intervento dei militari, allertati dalla centrale operativa 112, consentiva di bloccare l'uomo che è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo.

A Pontinia, invece, denunciato per ricettazione un cittadino marocchino di 38i anni. L'uomo è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica del valore di circa 650 euro rubata la mattina di ieri, lunedì 28 settembre, a un cittadino indiano al quale è stata riconsegnata la refurtiva.



