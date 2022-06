Latina, operazione "Alto impatto" della questura: controlli e posti di blocco nei quartieri più a rischio

Nuova operazione "Alto impatto" a Latina predisposta dalla questura. Dal primo pomeriggio di oggi numerose pattuglie della polizia di Stato stanno presidiando le strade di alcuni quartieri cittadini. Attenzione puntata come sempre sulle zone più a rischio, in particolare il quartiere Nicolosi. Ma gli equipaggi della squadra volante hanno effettuato controlli anche in piazza Santa Maria Goretti, nella zona tra Gionchetto e Pantanaccio e anche in Q4. Verifiche alla circolazione stradale, perquisizioni, controlli anche nelle attività commerciali. L'operazione è tuttora in corso e proseguirà fino al tardo pomeriggio di oggi.