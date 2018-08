Latina, interrogato in carcere l'aguzzino di Lucky: il pensionato resta in silenzio

E' stato interrogato in carcere a Latina dal gip Pierpaolo Bortone l'aguzzino di Lucky, il cane seviziato a morte buttato in un cassonetto del quartiere Q4. Il pensionato di 69 anni non ha risposto alle domande del giudice e si è avvalso della facoltà di non rispodere. L'uomo, assistito dall'avvocato Giovanni Codastefano, è accusato oltre che di maltrattamenti nei confontri dell'animale, anche di lesioni e violenze nei confronti dei familiari. Il legale ha spiegato che sta valutando l'opportunità di chiedere al giudice una perizia per valutare le capacità dell'uomo di intendere e di volere.

Lunedì 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



