Latina, di lavoro si muore: infortuni in aumento in provincia

Crescono gli infortuni nel Sud del Lazio. Il dato emerge dalla ricerca dalla Uil di Latina e della Uil di Frosinone i cui segretari Luigi Garullo e Anita Tarquini invocano: «Più regole, controlli e sanzioni. Perché di lavoro si muore. C’è un’area della nostra regione che sta diventando sempre più rischiosa per i lavoratori e le lavoratrici. Quest’area è a sud di Roma e coinvolge la provincia pontina e quella ciociara. In questa zona più che altrove si sono registrate infatti le crescite percentuali più elevate di infortuni sul lavoro e di malattie professionali».«I dati dell’Inail che abbiamo elaborato nel 2019 sono chiari – spiega Garullo - rispetto al 2018 nella nostra provincia gli incidenti sul lavoro sono cresciuti del 2,4 per cento (87 in più) per un totale di 3.784 eventi. E da un anno all’altro il territorio ha visto crescere le malattie professionali da 803 a 867 (più 8 per cento)».