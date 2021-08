Latina, incendio sulla Pontina: tratto chiuso al km 67

Sabato 7 Agosto 2021, 16:06

Incendio lungo la Pontina, all'altezza del comune di Latina. Il rogo ha interessato un terreno di sterpaglie adiacente alla carreggiata in direzione nord, al km 67. Anas comunica che la circolazione in direzione Roma è attualmente deviata su viabilità alternative con uscita obbligatoria allo svincolo di Borgo Piave, al km 67,500. I vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme e la zona è stata raggiunta anche dalle forze dell'ordine e dal personale dell'Anas. La circolazione verrà ripristinata nel più breve tempo possibile.