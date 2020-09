Gli allievi della "Factory 10" espongono le loro foto, domenica inaugurazione della mostra

Sarà inaugurata domenica 13 settembre la mostra dei corsi fotografici di base e intermedio di "Factory10" . L'appuntamento con l’associazione fotografica è alle 18.30 presso il “Parco delle Querce” (zona Borgo Carso, Strada Podgora).

«Quest’anno la location scelta cerca di coniugare le esigenze di sicurezza e la volontà di portare i lavori degli allievi di Factory10 sul territorio - si legge in una nota - Anche in questa edizione la serata sarà allietata da un buffet e da un banco degustazione vini gentilmente offerto dall’azienda vinicola “Casale del Giglio”. Durante la serata ci saranno dei momenti dedicati alla presentazione delle nuove iniziative di Factory10: la nuova stagione formativa (partenza a metà ottobre), le uscite fotografiche, le mostre di artisti affermati che verranno ospitate presso la nostra sede, le letture portfolio e tutti i servizi dedicati al mondo dell’immagine (digitale e non!). L’evento è gratuito e aperto a tutti».

