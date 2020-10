Due giorni di calo dopo il boom, una situazione che si spera duri. Così come l'auspicio è che i ricoveri si mantengano sulla linea di questi giorni. I più realisti, però, credono poco a questa diminuzione, perché i contatti sono sempre più difficili da tracciare e ciascun nuovo positivo si porta dietro una serie pressoché infinita di persone che hanno avuto rapporti con lui che ricostruire i passaggi è pressoché impossibile. Fino a quando non si trova un altro positivo riconducibile al precedente. Un rompicapo, o quasi.

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 105 nuovi casi positivi - si legge nel consueto bollettino della Asl - distribuiti nei Comuni di Aprilia (11), Cisterna di Latina (14), Cori (1), Fondi (2), Formia (8), Gaeta (7), Itri (4), Latina (40), Minturno (1), Pontinia (2), Priverno (1), Sabaudia (2), S. Felice Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (3), Sermoneta (2), Sezze (2), e Terracina (4). Sono stati registrati i decessi di 2 pazienti, domiciliati rispettivamente nel Comune di Aprilia e nel Comune di Cisterna».

Con quelli di iersi salgono a 3010 i casi da inizio pandemia, i guariti finora sono stati 837, i deceduti 51. Sono attualmente positivi 2122 pazienti, 1992 dei quali seguiti a domicilio.

I CASI

Rispetto ai 105 contagi di ieri erano in fase di valutazione quelli di Aprilia, a Cisterna ci si concentra su una struttura socio assistenziale, si valutano ancora le cerimonie per comunioni, ci sono 6 contagi tra amici e altri da studiare, così come a Cori e Fondi. A Formia ci sono link familiari, uno riconducibile alla casa di riposo di Itri, altri in valutazione. A Gaeta confermato il cluster della scuola nautica della Guardia di Finanza, insieme a link familiari.

Preoccupa Latina, dove a un paio di link familiari e quello di una struttura socio assistenziale ce ne sono una trentina di provenienza incerta. A Itri i nuovi casi riguardano una scuola, come a Minturno. Da studiare quelli di Pontinia, Sabaudia, Circeo, Santi Cosma e Damiano e Terracina. Riconducibili a contagi familiari quelli di Sezze e Priverno, a una struttura socio assistenziale a Sermoneta. Si tratta di una situazione emergenziale che si vive nel territorio pontino come altrove.

Se guardiamo a una settimana fa - per esempio - gli attuali positivi sono passati da 1386 a 2122 con una crescita del 53%, al tempo stesso le guarigioni hanno fatto registrare un aumento da 783 a 837, appena il 6,9% in più. Praticamente c'è stato - negli ultimi sette giorni - un guarito ogni 13,6 nuovi contagi. Per questo anche crollando a zero domani i nuovi positivi, ci porteremo dietro chi è attualmente contagiato ancora a lungo. Se guardiamo lo stesso dato rispetto all'inizio di ottobre - quando gli attualmente positivi erano 551 e le persone guarite 655 - l'aumento in 27 giorni è stato rispettivamente del 285% e del 28%.

Per questo il lieve calo degli ultimi due giorni è soltanto incoraggiante, ma la preoccupazione per l'evoluzione della situazione resta. Ed è altissima.

