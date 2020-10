Il mondo dello sport scende in piazza: flash mob pacifico in piazza del Popolo

Istruttori, gestori di centri sportivi, di palestre e di piscine domani scenderanno in piazza per un flash mob pacifico. L'appuntamento è alle 14 in piazza del Popolo di Latina e i manifestanti mostreranno il proprio disappunto sulla decisione, da parte del Governo, di chiudere nuovamente i luoghi dove si pratica sport, nonostante i contagi siano stati, finora, quasi pari allo zero. «Il settore sport è fondamentale non solo per l’economia, ma rappresenta anche un servizio importante per la salute, sancito sia dall’OMS che dal nostro stesso Ministero - spiega Annalisa Muzio Presidente dell’Osservatorio per lo Sport e ideatrice del flashmob -. Speriamo che il nostro appello, così come quello lanciato in tante altre piazze italiane, non resti inascoltato».

