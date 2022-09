Latina, centrodestra ha deciso: i consiglieri si dimetteranno oggi durante il Consiglio comunale

I consiglieri comunali di Latina di centrodestra, maggioranza in Consiglio, sono pronti a dimettersi oggi, subito dopo la convalida degli eletti, nella prima seduta della nuova fase di amministrazione guidata da Damiano Coletta. La decisione è stata assunta poco fa, al termine di un vertice svolto presso la sede di Latina di Fratelli d'Italia cui erano presenti i vertici e alcuni consiglieri dei partiti.

I consiglieri abbandoneranno l'aula subito dopo il primo punto, necessario per entrare in carica, e si dimetteranno nelle mani di un notaio che, a quanto si apprende, sarà convocato direttamente in Comune. In base alle indiscrezioni non ci sarebbe però completa unità sulla scelta e alcuni consiglieri non erano infatti presenti. Tra gli assenti, anche Patrizia Fanti.