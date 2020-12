Droga e coprifuoco anti covid violato, denunciati due ragazzi

Stretta sui controlli a Latina e nel resto della provincia con l'approssimarsi delle festività del Natale. Il servizio dei carabinieri su tutto il territorio è finalizzato in particolare alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio ma anche al rispetto delle normative nazionali anti covid.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia, hanno denunciato all'autorità giudiziaria due giovanissimi trovati in possesso di stupefacenti e li hanno anche sanzionati per aver violato il coprifuoco.

Proprio nel corso dei controlli i due ragazzi, appena 20enni, alla vista dei carabinieri hanno cercato di disfarsi di alcuni involucri di droga e sono stati immediatamente bloccati. Entrambi sono stati dunque identificati e sottoposti a una perquisizione personale che ha consentito di trovare un bilancino di precisione per pesare la droga e otto confezioni di plastica termosaldate al cui interno era contenuta della marijuana per un peso complessivo di poco più di sette grammi, insieme a uno spinello già confezionato e pronto per l'uso. Le dosi di stupefacente sono state poste sotto sequestro dai militari mentre per i due 20enni è scattata una denuncia penale per spaccio, una segnalazione in prefettura per la detenzione e anche una sanzione per aver violato la normativa anti covid.

