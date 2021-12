Latina batte il Catania 1-0, in gol ancora Sane

Il Latina batte il Catania per uno a zero nella sfida del Francioni. In gol Sanè al 29' del primo tempo.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 0 Catania Calcio

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (13’ st Barberini), Carletti (37’ st Andrade Siqueira), De Santis, Sane, Tessiore (37’ st Marcucci), Carissoni (1’st Nicolao), Esposito, Ercolano (23’ st Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Celli, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Catania Calcio (4-3-3): Stancampiano, Dos Santos Machado (42’ st Albertini), Russotto, Rosaia (15’ st Maldonado), Greco, Monteagudo, Russini (42’ st Biondi), Ropolo (15’ st Pinto), Moro, Sipos (15’ st Piccolo) Calapai A disposizione: Sala, Pino, Ercolani, Izco, Cataldi, Zanchi, Frisenna. Allenatore: Baldini.

Arbitro dell’incontro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Ciro Di Maio di Molfetta e Alessandro Munerati di Rovigo.

Quarto Ufficiale: Claudio Panettella di Gallarate.

Marcatori: 29’ pt Sane (L)

Ammoniti: 2’ pt Esposito (L), 25’ pt Russini (C), 9’ st Di Livio (L), 23’ st Carletti (L), 33’ st Teraschi (L)

Recuperi: 0’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Catania Calcio 8

Note: Spettatori totali 1075