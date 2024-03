Latina, due auto in fiamme nella notte: indagano i carabinieri, c'è l'ombra del dolo

Tra le 2 e le 3 della notte appena trascorsa due auto sono andate a fuoco in circostanze misteriose in strada Baviere, una traversa di via Nascosa, nei pressi della chiesa di San Matteo, a Latina.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri del comando provinciale, che al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme hanno dato il via alle indagini per risalire alle cause del rogo.

Le due auto, una Toyota Aygo e una Ford Cougar, sono entrambe di proprietà di una donna residente in zona. I due veicoli erano parcheggiati a distanza l’uno dall’altro, una circostanza che lascia presupporre che si sia trattato di un gesto doloso.