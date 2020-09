Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono indagati eccellenti nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma e condotta dalla squadra mobile di Latina. Agli arresti è finito Luciano Iannotta, 49 anni, imprenditore di Terracina e presidente del Terracina Calcio, destinatario di una misura cautelare in carcere. Insieme a lui Luigi De Gregoris, Pasquale Pirolo e Natan Altomare, quest'ultimo già coinvolto nell'operazione Don't Touch.Destinatari di un'ordinanza ai domiciliari sono invece due ufficiali dei carabinieri: il colonnello Alessandro Sessa, 55 aanni, e Michele Lettieri Carfora, 51 anni, quest'ultimo in passato in servizio presso il Nucleo operativo della compagnia di Terracina. Ai domiciliari anche l'imprenditore di Latina Franco Cifra, Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani. Divieto di dimora a Latina invece per Ivano Stefano Altobelli. Molti sono però gli altri indagati.