Anziano trovato morto in casa, dramma della solitudine in pieno centro

Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione al centro di Latina. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell'ordine e non è ancora chiaro come sia avvenuto il decesso.

Sembra che da qualche giorno l'anziano non si facesse vivo e per questo è scattato l'allarme. In via Grassi, nel quartiere "Nicolosi", si trovano vigili del fuoco, polizia e personale dell'Ares 118. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia morto a causa di un malore, viveva solo in casa e oggi - non vedendolo ormai da qualche giorno - i vicini hanno dato l'allarme. L'anziano, infatti, non rispondeva nemmeno e così i vigili del fuoco hanno sfondato la porta e una volta dentro fatto la macabra scoperta.

Vedi anche > Coronavirus a Napoli: l'odissea di Carmela, per tre giorni in casa accanto al cadavere del marito morto

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA