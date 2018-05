Latina, affonda veliero del 1912 davanti alla spiaggia di Serapo

Nel tardo pomeriggio di mercoledì davanti alla spiaggia di Serapo, a Gaeta, è affondato un veliero del 1912. La Guardia Costiera di Gaeta è riuscita a portare in salvo le due persone che erano a bordo.«L’imbarcazione da diporto – una unità a vela d’epoca del 1912 – partita da Gaeta e diretta a Nettuno, a seguito di un’avaria aveva cominciato ad imbarcare acqua costringendo i due diportisti - V.L. anni 56 e P.T. anni 52 entrambi di Latina - a richiedere immediato soccorso» spiegano dalla Capitaneria di porto.La sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta inviava in zona la motovedetta in servizio di ricerca e soccorso CP 856. L’equipaggio, a circa un miglio e mezzo dal litorale di Serapo del comune di Gaeta, nonostante le cattive condizioni del mare con onde di circa due metri, riusciva a recuperare a bordo i due malcapitati, che nel frattempo si erano rifugiati sul tender dell’unità a vela.Impossibile però salvare l’imbarcazione d’epoca di 16 metri che è affondata in pochi minuti, inabissandosi in un punto dove il fondale raggiunge i 60 metri. «A quel punto la motovedetta della Guardia Costiera, con i due naufraghi a bordo, dopo aver verificato l’assenza di eventuali tracce d’inquinamento nell’area circostante, provvedeva a rientrare all’ormeggio nella banchina Caboto ove era stato allertato il personale medico del servizio 118 per verificare lo stato di salute dei due malcapitati che erano in stato di shock e infreddoliti».La Guardia Costiera ha avviato i primi accertamenti per verificare le cause che hanno provocato il repentino affondamento del veliero che di recente, dalle prime dichiarazioni rese dai naufraghi, «era stato oggetto di lavori presso un locale cantiere».