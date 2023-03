La storia non si cancella, trova tra l'erba la piastrina di un soldato americano

Il metallo è un po' arrugginito ma l'incisione è ancora visibile e chiara. Sono passati circa 80 anni. Ma la storia, quella, non si cancella. Il bosco di Sabaudia ha restituito una piastrina di un soldato della seconda guerra mondiale.

Il ritrovamento è avvenuto casualmente: un uomo di Sabaudia l'altra mattina stava percorrendo la Migliara 54 si è accorto della presenza di un sacco di immondizia sulla carreggiata. È sceso per spostarlo e, nel deporlo ai bordi della strada, tra la vegetazione ha notato un oggetto metallico. Lo ha raccolto e ha capito che si trattava della piastrina di riconoscimento di un militare americano. Ha quindi allertato i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che hanno prelevato l'oggetto per consegnarlo ai carabinieri di Sabaudia. La piastrina apparteneva al soldato Raymond Glass, originario di Union nel New Jersey. Poche e scarne le informazioni riportate: innanzitutto l'anno in cui era stato vaccinato contro il tetano, il 1943. Poi il nome della persona da contattare per fornire informazioni sulla sua sorte: Frances Glass. Non si sa quale sia stato il destino di Raymond. Se sia sopravvissuto o meno alla guerra. Sarebbe comunque bello se i suoi familiari potessero ricevere questa piastrina.