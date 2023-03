La morte di Francesco Mansutti: dalle 17.30 camera ardente nell'azienda di via Appia, domani i funerali alle 15

La camera ardente per Francesco Mansutti, il giovane travolto e ucciso da un trattore a Cisterna, verrà aperta oggi pomeriggio dalle 17.30 presso l'azienda di famiglia dove è avvenuta la tragedia. Gli addetti della Ianiri, dopo che la salma è stata restituita alla famiglia dall'autorità giudiziaria, hanno trasferito il feretro in via Appia al km 57 e allestito la camera ardente.

I funerali del 26enne si svolgeranno domani, sabato 18 marzo alle 15, nella chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna di Latina. Nella mattinata infatti è stata effettuata l'autopsia. Intanto proseguono le indagini sull'accaduto. Gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna hanno ascoltato tutti i testimoni. Al momento è indagato per omicidio colposo l'operaio alla guida del mezzo d'opera che ha investito il giovane provocandone la morte.