L'ex vescovo di Latina Giuseppe Petrocchi nominato cardinale da Papa Francesco

Tra i nuovi cardinali annunciati da Papa Francesco per il concistoro del 29 giugno prossimo c'è anche l'ex vescovo di Latina Giuseppe Petrocchi, attuale arcivescovo dell'Aquila. Petrocchi ha guidato la diocesi di Latina, Terracia, Sezze e Priverno dal 27 giugno del 1998 all'8 giugno del 2013. L'attuale vescovo pontino, monsignor Mariano Crociata, lo ha comunicato alla diocesi con questo messaggio: «Cari confratelli e fedeli tutti, desidero dare voce ai sentimenti di gioia e di gratitudine che sono sorti dentro di noi alla notizia della nomina cardinalizia di Mons. Giuseppe Petrocchi. La scelta di papa Francesco è un segno di singolare attenzione alla sua persona e al servizio svolto in questi anni nella martoriata arcidiocesi de L’Aquila, ma costituisce anche un riconoscimento per il ministero episcopale sviluppato per lunghi anni nella nostra Chiesa pontina. Ci sentiamo pertanto in maniera speciale partecipi della festa della Chiesa per la sua nomina, che rinnova in noi il senso di riconoscenza per l’opera pastorale svolta a Latina, dove ha lasciato una impronta profonda e duratura».



«Vogliamo far giungere al cardinale eletto - scrive Crociata - insieme al nostro caloroso augurio, la preghiera per il suo ministero episcopale e per il nuovo impegno ecclesiale accanto al Santo Padre a favore della Chiesa universale, in attesa di potergli porgere personalmente il nostro carico di stima e di affetto in occasione di un incontro che ci disponiamo a preparare e realizzare».

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07



