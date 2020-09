Ispezione in una cantina vitivinicola di Aprilia: multa da 2.500 euro, sequestrato vino privo di tracciabilità

Intervento dei carabinieri del Nas di Latina in una cantina vitivinicola di Aprilia. Nel corso di un’ispezione eseguita nelle scorse ore, i militari - diretti dal capitano Felice Egidio - diretti dal capitano hanno rilevato gravi carenze igienico-strutturali nei locali destinati alla vinificazione e rinvenuto 5.300 litri di vini privi di tracciabilità.



Per le violazioni riscontrate, i Carabinieri, unitamente al personale ispettivo dell’ASL di Latina, hanno elevato sanzioni amministrative per una cifra di 2.500 euro e posti i sigilli sull’intera struttura, dal valore di mercato di 1,5 milioni di euro. Sono in corso ulteriori accertamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA