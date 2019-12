Iniziato il montaggio dell'albero di Natale in piazza del Popolo a Latina

Gli operai hanno iniziato questa mattina il montaggio dell'ormai tradizionale albero di Natale in piazza del Popolo a Latina. Come lo scorso hanno è stato deciso di posizionarlo in asse con Corso della Repubblica: in questo modo sarà visibile entrando a Latina da via Isonzo, da una parte e da piazzale Carturan. Tutto dovrà essere pronto per la tradizionale inaugurazione dell'otto dicembre.

E' una tradizione, quella dell'ambero in piazza del Popolo che si tramanda da decenni. Nel 2002 l'amministrazione fece una scelta controcorrente e invece del tradizionale abete optò per una palma.Poi ci sono stati abeti di varie altezze fino ad arrivare all'albero metallico ricoperto di fronde di plastica e luci che siamo abituati a vedere ormai da diversi anni.Alla fine il risultato sarà questo.