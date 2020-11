Cinquemila infermieri al voto, due liste per l'Ordine della provincia di Latina

Due liste in corsa per il rinnovo dell'Ordine delle professioni infermieristiche in provincia di Latina. La convocazione è prevista dall'11 al 14 dicembre e per la prima volta ci sarà un seggio anche a Formia.

Sono chiamati alle urne 4.976 iscritti (4.885 dell'albo infermieri e 91 di quelli pediatrici) che ritroveranno nelle due liste molti dei componenti del consiglio direttivo uscente. Con Protagonista infermiere è in corsa la presidente uscente e sindaco di Roccagorga, Nancy Piccaro, e ci sono dell'attuale direttivo Antonio Mattei, Michela Guarda, Giovanni Santucci e Maurizio Vargiu. Per Infermieri attivi, invece, tra i candidati Ernesta Tonini, attuale vice presidente e direttrice del corso di laurea in infermieristica al polo di Latina della Sapienza, Emiliano Milani, Silviano Di Mauro, Antonio Iacobucci, Andrea Giovannelli e Stefano Mastrobattista, quest'ultimo segretario provinciale della Cisl Sanità.

