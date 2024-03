Domenica 24 Marzo 2024, 19:26

Si trovavano entrambi nella metropolitana di Milano della Linea M2 i due giovani infermieri (e fidanzati) che prestano servizio a Milano come dipendenti in due diversi ospedali. Al rientro dai loro turni di lavoro hanno salvato la vita ad un ragazzo colpito da arresto cardiaco.

Chi sono

Simone Oliva di Castellamare di Stabia e Francesca Taddio di Orsomarso in provincia di Cosenza, sono intervenuti prontamente nel momento in cui il giovane si è accasciato a terra all’interno del treno in arresto cardiaco, con assenza di polso e respiro.

Cosa è successo

"Abbiamo valutato segni e sintomi evidenti – raccontano a quiCosenza – e immediatamente abbiamo proceduto a praticare il massaggio cardiaco, ottenendo in pochi minuti un risultato insperato: il ragazzo ha ripreso conoscenza, è ritornata l’attività respiratoria con ripresa di polso inizialmente flebile e poi tachicardico, ma apparentemente in ritmo. L’intervento è stato poi completato avvisando i soccorsi e attendendo il loro arrivo fino a completamento dell’operazione di soccorso. Nel frattempo abbiamo monitorato il ragazzo. Non c’è stato bisogno di utilizzare il defibrillatore”.