Incidente sul lavoro, elettricista cade dal tetto a Sabaudia: è grave

Un elettricista di 50 anni è ricoverato all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina dopo essere caduto da un'altezza di circa sei metri, mentre stava lavorando all'installazione di un pannello solare. L'incidente è avvenuto a Sabaudia, sulla via Litoranea, e l'uomo è della zona.



Immediato l'allarme e i soccorsi, dalla centrale operativa dell'Ares 118 è stato fatto intervenire l'elicottero che ha trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso, il più grave. Per fortuna, stando ai primi accertamenti, la caduta non avrebbe provocato lesioni a organi vitali. © RIPRODUZIONE RISERVATA