Domenica 13 Novembre 2022, 00:05 - Ultimo aggiornamento: 00:24

Investito e ucciso sulla Pontina. Ennesima tragedia ieri sera, poco prima delle 22, sulla strada 148 all’altezza di Aprilia. Un uomo di 51 anni, di origine moldava, è purtroppo deceduto dopo essere stato travolto da un’auto guidata da una ragazza. Il 51enne era sceso per controllare la sua vettura ferma ed in panne a bordo strada sulla carreggiata sud, quella che porta al capoluogo pontino. Purtroppo, pochi secondi dopo, è stato centrato e falciato da un altro veicolo che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L’impatto è stato tremendo.

Sul posto, una volta ricevuto l’allarme, è sopraggiunta un’ambulanza. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al ferito e hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è purtroppo morto, pochi minuti dopo, a causa delle profonde ferite dovute all’impatto violento con l’auto. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti, quindi, i carabinieri di via Tiberio con due pattuglie. I militari del Reparto Territoriale di Aprilia hanno proceduto con i rilievi di rito e ricostruito la dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per oltre un’ora ed il traffico deviato sulla laterale all’altezza dello svincolo per via Mascagni.

L'ennesima tragedia sulla Pontina

L’ennesima tragedia che si consuma sulla Pontina. La 148 si conferma, ancora una volta, una strada tra le più pericolose della provincia e dell’intera Regione Lazio. Forse, questa volta, una fatalità che si poteva evitare. Di certo, però, quel tratto di strada, che ricade all’interno del territorio di Aprilia, appare scarsamente illuminato e questo non migliora la sicurezza dell’arteria che, ancora una volta, fa registrare l’ennesima vittima. Nonostante gli appelli di comitati e dei pendolari, che ogni giorno la percorrono e che chiedono interventi urgenti in grado di migliorare la sicurezza dell’arteria, si registrano ad un ritmo quotidiano incidenti, feriti e vittime. Una lunga scia di sangue che non sembra arrestarsi mai.