Incidente a Fondi sull'Appia lato Itri: tre feriti, auto distrutte

Bruttissimo incidente stradale ieri sull'Appia lato Itri, nel comune di Fondi , attorno alle ore 20.Difficile da ricostruire la dinamica dato che le due vetture coinvolte sono uscite completamente distrutte dallo scontro come si evince dalle immagini.Tre i feriti di cui uno in maniera seria. Per estrarre il più grave dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Terracina che hanno lavorato a lungo con centralina oleodinamica, divaricatore e cesoia.Una vera a propria corsa contro il tempo che ha letteralmente salvato la vita della persona intrappolata nella vettura.La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Fondi L' Appia è rimasta bloccata a lungo.