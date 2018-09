San Felice Circeo, bimbo di 4 anni aziona un nastro trasportatore in azienda e si ferisce: è grave

Gravissimo incidente in un'azienda agricola di Borgo Montenero a San Felice Circeo. Ferito un bimbo di quattro anni che, per cause in corso di accertamento, sembra abbia azionato un nastro trasportatore dal quale poi è caduto ferendosi gravemente. Sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari, viste le condizioni del bimbo, hanno fatto atterrare l'eliambulanza in un campo vicino. Dopo oltre un'ora, nel corso della quale i sanitari hanno rianimato e stabilizzato il bimbo, l'eliambulanza è decollata per trasportare il piccolo all'ospedale. Ne è stato disposto il trasferimento a Roma, al Bambino Gesù.

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:35



