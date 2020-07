Incendio distrugge auto a Terracina, cause del rogo da chiarire

Stanotte a Terracina , intorno alle , i vigili del fuoco del Comando di Latina, sono intervenuti in via Migliara 56 a seguito della segnalazione di un'auto in fiamme. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme a bordo strada. I vigili del fuoco di Terracina procedevano a spegnere l'incendio e successivamente, in collaborazione con le forze dell'ordine, effettuavano un accurato controllo del luogo e sul mezzo per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine all'evento. Al momento le cause del rogo sono ancora da chiarire. Non si registrano persone coinvolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA