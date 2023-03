In festa a Gaeta e Itri per le "Favole di Gusto" e i "Fuochi di San Giuseppe"

Gaeta e Itri in festa oggi e domani per le “Favole di Gusto” nella prima città e “I Fuochi di San Giuseppe” nel centro collinare. A Gaeta l’olio e l’oliva e la Festa del papà primeggeranno in via Indipendenza e nelle piazzette del Borgo. In piazza Mare all’Arco oggi alle 18,30 prosegue la rassegna “Folk&Trad, i sapori dell’arte” con Valentina Ferraiuolo, Domenico De Luca e Marco Pescosolido e domani alle 18 “Folk Road”, con Marcello De Dominicis, Caterina Bono, Vincenzo Zenobio, Antonio Colaruotolo e Alessandro Loreti. In piazza Goliarda Sapienza di scena, dalle 18.30 di oggi, il Centro del Movimento e la compagnia “Life Crew” e in via Buonomo il flash mob di “Move&Jam” con l’associazione Post Scriptum. Alle 19 Gretel Factory proporrà l’Aperigelato. E poi i “Clown e canovacci della Commedia dell’arte” della compagnia “Circo a Vapore”, ”I cavalieri del Ducato di Gaeta” de “La Triade” e l’attore Enzo Scipione con “Enobike”. In piazza Capodanno i laboratori ludico-creativi e le “Pazzielle in piazza” della Overline 2017 e quelle di storia con “Caieta nell’età romana” curata da “Sogni e Spade”. In piazza Sapienza lo storico Cosmo Di Russo e l’esperto di alimentazione Giuseppe Nocca affronteranno temi come “Oro liquido e la perla nera”, “La Gaeta delle 4G: Golfo, Gaeta, Giacimento, Gastronomia> e “Gaeta o Gaetanella, storia di una controversia > e “Gli uliveti di Gioacchino Murat”. Oggi alle 17, in piazza della Libertà, lo show cooking con i piatti tipici dell’Istituto alberghiero “Celletti” di Formia. E oggi e domani in piazza Carlo III il mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato, del collezionismo e dell’arte, curato dall’associazione “L’Incontro” di Enzo Biclungo. A Itri tornano i “Fuochi di San Giuseppe”, spalmati in due giorni. Si inizia oggi alle 16 con lo spettacolo per bambini a cura di Roberto Zilli, seguito dall’hip hop della Gym Center e dall’esibizione di Giuseppe Prisco e del Trio DuoDeno. Alle 19.30 il concerto della Rino Gerard Band e domani sera i tradizionali falò nelle piazze, la musica, i piatti tipici e, naturalmente, le zeppole di San Giuseppe.