Imprenditore arrestato per una bancarotta da 20 milioni di euro

Quando è rientrato in Italia, nel fine settimana dell'Immacolata, si è fermato due giorni in provincia di Bolzano e poi ha raggiunto Sabaudia per restarvi fino a venerdì scorso. Anziché tornare a Merano ha però raggiunto lo scalo intercontinentale di Malpensa da cui, alle 6.20 di sabato scorso, sarebbe volato in Brasile, dove si era trasferito stabilmente con moglie e figli negli ultimi due anni, con un volo per Porto Alegre.



Se non fosse stato per l'intervento dei finanzieri della compagnia di Merano, guidati dal maggiore Fabio Quagliarini, che lo hanno intercettato a pochi metri dalla scaletta dell'aereo e lo hanno accompagnato al carcere di Busto Arsizio. Protagonista della vicenda il titolare della Lazzeri S.S. Agricola, nota società florovivaistica italiana che opera da decenni con una sede a Merano ed un'unità produttiva anche in provincia di Latina, a Sabaudia, dove ha sede la Lazzeri Società Agricola a.r.l.. L'uomo è ritenuto responsabile di un crac da 20 milioni di euro. I finanzieri, coordinati dalla Procura di Bolzano, erano sulle sue tracce da oltre un anno.



Secondo le indagini, assieme ai familiari e con la complicità di fidati collaboratori e professionisti, aveva condotto, nel 2017, al fallimento della società, che era debitrice verso banche, fornitori, dipendenti nonché, a causa di una rilevante evasione fiscale e contributiva, dell'Inps e dell'erario. L'attività svolta dalla impresa fallita, secondo quanto appurato dalle Fiamme Gialle, era regolarmente proseguita attraverso una nuova società a cui erano stati trasferiti tutti gli assets aziendali: beni materiali, terreni, immobili, piantagioni nonché i macchinari, le scorte, i brevetti, il marchio ed il know-how aziendale.



L'attuale Lazzeri Società Agricola a.r.l. è cosa diversa rispetto alla società meranese fallita nel 2017 quindi l'arresto dell'imprenditore meranese potrebbe anche non avere alcuna ripercussione sull'attività. Attualmente dà lavoro a circa 170 dipendenti ed è specializzata nella produzione di giovani piante per i produttori florovivaistici e nello sviluppo della genetica di nuove varietà di fiori.

Il dissesto finanziario - sostengono gli inquirenti - sarebbe stato determinato da una sistematica appropriazione, già dal 2011, da parte dei soci amministratori delle risorse finanziarie disponibili sui conti societari e sui conti privati, quantificabile in circa 2,4 milioni di euro, delle somme in contanti derivanti dalle vendite in nero, pari a circa 1,6 milioni di euro, nonché dal trasferimento di fondi, pari complessivamente a circa 11 milioni di euro, a favore di una società brasiliana.



L'attuale Lazzeri Società Agricola a.r.l. produce stelle di Natale distribuite a livello mondiale. Appena un mese fa, la società con sede e due stabilimenti di produzione a Sabaudia è stata premiata dal Conai per avere introdotto un imballaggio a ridotto impatto ambientale puntando all'ottimizzazione della logistica.