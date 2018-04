Il progetto "Cinema&Storia" domani e sabato 21 sull'isola di Ventotene

75 anni dopo l'agosto 1943, quando si chiuse l’epoca di Ventotene come isola di confino, gli studenti degli istituti superiori di Roma e del Lazio hanno l’occasione di rivivere quel frangente con Cinema&Storia, Progetto Scuola ABC promosso da Regione Lazio e Roma Capitale.



Venerdì 20 e sabato 21 i ragazzi rivivranno la storia nei luoghi in cui si è svolta, accompagnati, tra gli altri, dal docente e storico Enrico Menduni, e dallo scrittore e insegnante Christian Raimo. Sarà proiettato ‘L'ora più buia' (che narra la scelta drammatica da parte di Churchill tra l'armistizio con la Germania nazista e l'intervento nella seconda guerra mondiale), political drama firmato Joe Wright, uno dei film più apprezzati del 2017 con 2 Premi Oscar, 1 Golden Globes e 2 Bafta.



E poi attraverso letture e incontri gli studenti potranno conoscere più da vicino gli avvenimenti del passato, necessari per capire meglio il presente, nel luogo dove è nata l’idea stessa d’Europa, concepita da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il Manifesto di Ventotene. A conclusione della giornata di venerdì, lo spettacolo ‘Albania casa mia’, monologo scritto e interpretato da Aleksandros Memetaj.

