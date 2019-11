Il pentito Renato Pugliese sta rispondendo alle domande del pm Luigia Spinelli nel processo Alba Pontina in corso a Latina. L'esponente del clan Di Silvio diventato collaboratore di giustizia nel 2017 sta parlando dei rapporti del clan con la politica pontina. L'interrogatorio in vidoconferenza è cominciato nel pomeriggio ed è ancora in corso. Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA