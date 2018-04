Il Pentathlon Moderno Aprilia ai campionati italiani primaverili

di Dario Battisti

Domenica scorsa il gruppo di atleti del Pentathlon Moderno Aprilia ha partecipato in terra piemontese al campionato assoluto primaverile campionato italiano di nuoto, corsa e tiro statico Esordienti. All'interno della manifestazione si svolgeva anche la Coppa Avvenire per le categorie promozionali. Nella due giorni di Asti la squadra apriliana che era composta da 14 elementi si è ben comportata. Gabriele Brilli ha ottenuto la medaglia d'argento nella categoria Esordienti B mentre Giulia Pedrotti si è cinta al collo la medaglia di bronzo nella categoria Cuccioli. Sono entrati in premiazione anche Simone Nardacci e Flavio Marchioni giunti rispettivamente settimo e nono nella categoria Esordienti A.



Buone anche le prove di Lorenzo Metallo, Matteo Landi, Alessio Marchioni, Ludovica Gallia che hanno partecipato al campionato Assoluto che si sono posizionati a metà classifica. Hanno partecipato alle gare anche Greta Gherardi, Steven Gherardi, Erica Wagner, Adriano Raguzzi e Enrico Alessandroni che hanno sensibilmente migliorato le loro performance individuali. I tecnici apriliani Giovanni Zecovin e Nadia Todini, soddisfatti delle prove dei loro atleti, guardano con fiducia al prossimo impegno agonistico che attende il Pentathlon Moderno Aprilia che è fissato per il 13 maggio a Modena.

